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Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.06 WIB

3 Zodiak yang Dapat Hoki di Bulan Agustus 2026, Rezeki Nomplok Datang Bikin Utang Jadi Lunas Semua

Zodiak yang diramalkan rezekinya malah akan mengalir deras di akhir bulan saat duit datang terus di pertengahan tahun 2026. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan rezekinya malah akan mengalir deras di akhir bulan saat duit datang terus di pertengahan tahun 2026. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bulan Agustus 2026 dalam penerawangan astrolog akan menjadi periode yang penuh hoki.

Sebagian orang dimungkinkan hidupnya memperoleh keberuntungan yang akhirnya bisa membawa kebaikan.

Sederet masalah keuangan seperti kepemilikan utang diprediksi bisa terselesaikan melalui hoki yang datang.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan dapat hoki di bulan Agustus 2026 saat rezeki nomplok datang bikin utang jadi lunas semua.

1. Zodiak Pisces

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak pisces diramalkan akan punya nasib baik di bulan Agustus 2026 ini.

Astrolog meyakini, hoki akan datang pada hidup mereka yang bershio satu ini hingga sederet masalah keuangan bisa terselesaikan.

Keberuntungan dikatakan akan melapangkan jalan rezeki mereka sehingga pundi-pundi rupiah tidak terganggu kedatangannya.

Darinya uang yang diperoleh pun bisa digunakan untuk banyak hal, tak terkecuali untuk melunasi utang yang dimiliki.

2. Zodiak Aries

Editor: Hanny Suwindari
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