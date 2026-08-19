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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.57 WIB

4 Zodiak Paling Detail Oriented, Ketelitiannya Melebihi Seorang Detektif Ahli

Ilustrasi detail oriented/Magnific - Image

Ilustrasi detail oriented/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak memiliki ketelitian dan rasa peka yang menakjubkan.

Mereka dapat dengan mudah menangkap hal-hal yang seringkali luput dari perhatian orang lain. 

Zodiak-zodiak ini dikenal memiliki sifat observatif yang tinggi, sehingga membuat orang lain heran mengapa mereka bisa menyadari banyak hal di dalam kehidupan.

Menurut informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (19/08) berikut adalah zodiak yang paling detail oriented

Virgo adalah zodiak yang paling berorientasi pada detail. Mereka dapat memperhatikan hampir setiap sisi.

Mulai dari kesalahan sampai perubahan sifat seseorang. Sifat mereka yang perfeksionis membuat virgo ahli dalam menemukan kekurangan di sekitarnya.

Scorpio tidak selalu mengungkapkan apa yang telah mereka sadari, tetapi mampu menangkap perubahan emosi, rahasia, serta kata-kata yang tidak diucapkan secara langsung. Scorpio pandai membaca karakter.

Capricorn tidak pernah mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil. Mereka selalu memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi hasil, perkembangan, dan tujuan hidup mereka. 

Aquarius dapat menyadari sesuatu yang tidak biasa menyimpang dari hal-hal umum.

Mereka bahkan sangat peduli,disaat orang lain menganggapnya sebagai salah satu uang tidak penting. Aquarius selalu fokus pada inovasi, ide, dan sangat memperhatikan logika. 

Editor: Hanny Suwindari
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