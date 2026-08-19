Punya Sifat Istimewa, 4 Zodiak Pria Ini Disebut Jadi Sumber Keberuntungan Istri

JawaPos.com - Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan bagaimana mereka menjalani hubungan dan membangun kehidupan bersama pasangan. Beberapa zodiak pria bahkan dipercaya mempunyai sifat yang mampu menciptakan hubungan rumah tangga yang lebih harmonis, stabil, dan penuh dukungan.

Keberuntungan yang dibawa seorang suami tidak selalu berkaitan dengan materi. Dukungan emosional, rasa aman, motivasi, hingga kemampuan membangun masa depan bersama juga dapat menjadi bentuk keberuntungan bagi seorang istri.

Dilansir astrotalk, berikut empat zodiak yang dipercaya dapat menjadi pasangan pembawa hoki bagi istrinya.

1. Aries – Penuh Semangat dan Berani Mengambil Langkah

Pria Aries dikenal memiliki energi besar, berani, dan tidak mudah mundur ketika mengejar sesuatu. Karakter tersebut membuat mereka cenderung menjadi pasangan yang penuh inisiatif.

Dalam kehidupan rumah tangga, Aries biasanya tidak takut mengambil keputusan atau menghadapi tantangan demi mencapai tujuan bersama. Semangatnya dapat menjadi sumber motivasi bagi pasangan untuk terus berkembang.

Bagi istri, memiliki pasangan Aries bisa terasa seperti mempunyai seseorang yang selalu mendorongnya untuk berani mencoba hal baru dan mengejar impian bersama.

2. Libra – Romantis dan Pandai Menjaga Keharmonisan

Pria Libra dikenal sebagai sosok yang ramah, diplomatis, dan romantis. Mereka cenderung menghindari konflik berkepanjangan dan berusaha mencari jalan tengah ketika menghadapi perbedaan.