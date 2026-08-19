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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 21.01 WIB

4 Zodiak Paling Passive-Aggressive, Marah tapi Tidak Memilih Memperpanjang Masalah

Ilustrasi pasive-agresif/Magnific - Image

Ilustrasi pasive-agresif/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka sedang marah.

Namun perilakunya jelas-jelas menunjukkan emosi tersebut. Itulah yang disebut sebagai sikap pasif-agresif. 

Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com pada (19/08) empat zodiak berikut ini tidak pernah menyelesaikan masalah, justru mereka bersikap seolah tidak ada yang melukai perasaan mereka. 

Sagittarius lebih memilih untuk terus menjalani hidup dengan optimis tanpa harus memperpanjang masalah.

Mereka tidak akan langsung mengatakan apa yang sebenarnya mengganggu mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung berputar-putar dan pilih menghindar dari masalah.

Libra tetap bisa memasang senyum sambil diam-diam marah pada seseorang. Mereka sebenarnya tidak ingin berhadapan langsung dengan sifat marah dengan menyebarkan emosi negatif yang mereka rasakan. 

Gemini bisa sangat marah dan siap membicarakan masalah,namun kemudian tiba-tiba menutup diri di sesi berikutnya.

Gemini terkadang tidak tahu bagaimana cara untuk meluapkan semua rasa frustasi yang sedang mereka rasakan.

Cancer hanya ingin tahu orang yang telah menyakiti mereka masih merasakan peduli. Namun, mereka tidak ingin langsung menanyakan hal tersebut. Akibatnya, emosi mereka bisa terasa tidak terkendali saat merasa marah.

Editor: Hanny Suwindari
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