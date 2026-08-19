4 Zodiak Paling Passive-Aggressive, Marah tapi Tidak Memilih Memperpanjang Masalah

Ilustrasi pasive-agresif/Magnific
JawaPos.com - Empat zodiak ini tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka sedang marah.
Namun perilakunya jelas-jelas menunjukkan emosi tersebut. Itulah yang disebut sebagai sikap pasif-agresif.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com pada (19/08) empat zodiak berikut ini tidak pernah menyelesaikan masalah, justru mereka bersikap seolah tidak ada yang melukai perasaan mereka.
Sagittarius
Sagittarius lebih memilih untuk terus menjalani hidup dengan optimis tanpa harus memperpanjang masalah.
Mereka tidak akan langsung mengatakan apa yang sebenarnya mengganggu mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung berputar-putar dan pilih menghindar dari masalah.
Libra
Libra tetap bisa memasang senyum sambil diam-diam marah pada seseorang. Mereka sebenarnya tidak ingin berhadapan langsung dengan sifat marah dengan menyebarkan emosi negatif yang mereka rasakan.
Gemini
Gemini bisa sangat marah dan siap membicarakan masalah,namun kemudian tiba-tiba menutup diri di sesi berikutnya.
Gemini terkadang tidak tahu bagaimana cara untuk meluapkan semua rasa frustasi yang sedang mereka rasakan.
Cancer
Cancer hanya ingin tahu orang yang telah menyakiti mereka masih merasakan peduli. Namun, mereka tidak ingin langsung menanyakan hal tersebut. Akibatnya, emosi mereka bisa terasa tidak terkendali saat merasa marah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1