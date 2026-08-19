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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.47 WIB

4 Zodiak yang Tidak Peduli dengan Pendapat Orang Lain, Melakukan Sesuatu dengan Caranya Sendiri

Ilustrasi tone deaf/Magnific - Image

Ilustrasi tone deaf/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut ini memiliki cara tersendiri untuk  menjalani kehidupan.

Mereka tidak terlalu peduli dengan aturan yang diciptakan orang lain. Mereka justru memilih menjadi diri sendiri tanpa batasan. 

Keenam zodiak ini cenderung berpikir diluar kebiasaan dan mengabaikan perkataan orang lain soal diri mereka.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (19/08) berikut adalah sosok zodiak yang berani memilih jalannya sendiri untuk melakukan apapun yang diinginkan, meskipun seringkali tidak terlihat mudah. 

Aquarius dikenal sebagai salah satu zodiak yang sangat suka berbuat dengan caranya sendiri. Mereka sudah terbiasa mandiri dan memilih jalan yang jarang dilalui orang lain. Mereka adalah inovator yang menciptakan jalan baru.

Setelah itu,orang lain yang baru mengikuti jejak mereka. 

Gemini menikmati perubahan serta gemar mencoba berbagai metode baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Mereka adalah pribadi yang fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga tidak ingin menjadi sosok yang mudah ditebak.

Scorpio benar-benar menjadi diri sendiri. Ada sesuatu yang membuat scorpio untuk tidak mengikuti perkataan orang lain.

Pada dasarnya, mereka memahami bahwa keunikan seseorang yang justru membuatnya semakin menarik.

Editor: Hanny Suwindari
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