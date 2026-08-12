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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.02 WIB

5 Zodiak Paling Bisa Membaca Orang Lain, Punya Kemampuan Unik Memahami Karakter Tersembunyi

Ilustrasi mengamati/Magnific - Image

Ilustrasi mengamati/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini memiliki kemampuan observasi tingkat tinggi.

Kemampuan itu seolah sudah melekat alami di dalam diri mereka. Mereka selalu ahli dalam memperhatikan lingkungan sekitar secara sembunyi-sembunyi.

Mengutip informasi dari laman yourtango.com berikut lima zodiak yang memiliki kemampuan  observasi yang mumpuni, sehingga bisa membaca karakter orang lain dengan mudah.

Virgo selalu memperhatikan berbagai petunjuk kecil lewat gestur yang bisa mereka dapatkan. Mereka mampu membaca seseorang seperti buku, berkat kemampuan mereka dalam memperhatikan detail sekecil apapun.

Virgo terus mencari berbagai petunjuk untuk memahami orang lain, bahkan saat anda tidak menceritakan seluruh kisahnya.

Scorpio memperhatikan segala sesuatu secara diam-diam. Mereka mampu memprediksi langkah seseorang, berikutnya saat mereka lengah. Scorpio tidak akan mengungkapkan seluruhnya pada anda, bahkan setelah anda mengenalnya bertahun-tahun.

Capricorn lebih suka duduk tenang sambil memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Mereka bahkan begitu ahli soal mengawasi orang lain. Saat anda ingin curhat atau membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya, capricorn biasanya sudah bisa mengetahui apa yang terjadi.

Aquarius senang mengenal seseorang, bukan hanya dari apa yang mereka katakan, tetapi juga dari bagaimana mereka mengatakannya dan bagaimana gestur tubuh mereka.

Di permukaan mereka mampu membaca orang seperti buku. Bahkan aquarius, dapat menggunakan sisi reflektifnya untuk memperhatikan seseorang secara diam-diam.

Editor: Hanny Suwindari
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