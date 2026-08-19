6 Tanda Ini pada Pasangan, Dia Mungkin Sedang Mempertimbangkan untuk Memilih Bersama Orang Lain

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perubahan kecil sering kali terasa lebih jelas daripada perubahan besar. Pasangan yang biasanya hangat tiba-tiba menjadi lebih dingin. Percakapan yang dulu mengalir kini terasa seperti kewajiban. Perhatian berkurang, komunikasi menjadi tidak konsisten, dan Anda mulai merasakan adanya jarak yang sulit dijelaskan.

Pada kondisi seperti ini, pikiran manusia cenderung mencari jawaban. Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah: “Apakah dia sudah mempertimbangkan orang lain?”

Pertanyaan tersebut memang tidak mudah dijawab. Perubahan perilaku pasangan tidak selalu berarti ada orang ketiga. Seseorang bisa menjadi lebih pendiam karena stres, masalah pekerjaan, kelelahan, konflik pribadi, atau sedang mengalami kebingungan mengenai dirinya sendiri.

Namun, dalam psikologi hubungan, ada beberapa pola perilaku yang patut diperhatikan ketika muncul secara bersamaan, berlangsung cukup lama, dan disertai perubahan dalam kualitas keterlibatan emosional.

Yang perlu diingat, satu tanda saja bukan bukti perselingkuhan atau keinginan meninggalkan hubungan. Yang lebih penting adalah pola perubahan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat enam tanda yang mungkin menunjukkan bahwa pasangan sedang mengalami perubahan perasaan, sedang mempertanyakan hubungan, atau mulai membuka kemungkinan untuk menjalani kehidupan bersama orang lain.

1. Dia Mulai Menjaga Jarak Secara Emosional

Salah satu perubahan paling mudah dirasakan dalam hubungan adalah ketika seseorang masih hadir secara fisik, tetapi semakin sulit dijangkau secara emosional.

Dulu dia mungkin bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Dia memberi tahu Anda ketika sedang senang, kesal, khawatir, atau memiliki masalah. Sekarang, Anda harus bertanya berkali-kali hanya untuk mendapatkan jawaban singkat.