Memiliki 7 Tanda Ini? Dia Adalah Orang yang Tidak Ingin Bergantung kepada Orang Lain

JawaPos.com - Ada orang yang terlihat sangat mandiri dalam menjalani hidup. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, jarang meminta bantuan, dan hampir selalu berusaha mencari jalan keluar sebelum melibatkan orang lain. Dari luar, sikap seperti ini sering dianggap sebagai tanda kekuatan dan kedewasaan.

Namun, dalam psikologi, keinginan untuk mandiri tidak selalu sesederhana “tidak membutuhkan siapa pun”. Pada sebagian orang, kemandirian memang merupakan bentuk kemampuan mengatur diri yang sehat. Tetapi pada orang lain, keengganan untuk bergantung kepada orang lain bisa muncul karena pengalaman masa lalu, kebutuhan untuk mempertahankan kontrol, rasa tidak nyaman ketika menjadi rentan, atau keyakinan bahwa hanya dirinya sendiri yang dapat diandalkan.

Menariknya, orang yang tidak ingin bergantung kepada orang lain tidak selalu terlihat dingin atau antisosial. Mereka bisa saja sangat ramah, peduli, dan memiliki banyak teman. Perbedaannya lebih terlihat dari cara mereka menghadapi kesulitan, menerima bantuan, membangun hubungan, dan merespons ketika seseorang mencoba terlalu dekat.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), terdapat tujuh tanda yang sering terlihat pada seseorang yang memiliki kecenderungan kuat untuk tidak bergantung kepada orang lain.

1. Dia Lebih Suka Menyelesaikan Masalah Sendiri

Salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah kebiasaannya mencoba menyelesaikan masalah sendiri terlebih dahulu.

Ketika menghadapi persoalan pekerjaan, masalah keuangan, konflik pribadi, atau keputusan sulit, dia biasanya tidak langsung mencari orang untuk dimintai bantuan. Dia akan mencoba mencari informasi, memikirkan solusi, dan mengambil tindakan sendiri.

Bahkan ketika masalah tersebut sebenarnya cukup berat, dia mungkin masih mengatakan, “Aku bisa mengatasinya.”

Dalam kadar yang sehat, hal ini merupakan bentuk self-reliance, yaitu kemampuan seseorang untuk mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai situasi.