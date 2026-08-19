5 Zodiak yang Dikenal Paling Ceroboh, Terlalu Terburu-Buru Saat Melakukan Sesuatu

Ilustrasi sosok yang ceroboh/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak memiliki sifat yang ceroboh. Mereka juga dikenal kerap melakukan kesalahan yang sama hingga membuat barang-barang disekitar berjatuhan.
Jika anda termasuk tipe orang yang buru-buru, atau tidak terlalu memikirkan risiko sebelum bertindak, anda mungkin adalah salah satu orang yang ceroboh.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada(19/08) berikut adalah daftar zodiak yang ceroboh saat melakukan sesuatu.
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Sagittarius
Sagittarius tidak pernah memiliki tempat yang benar-benar aman. Beberapa kali mereka bisa menabrak meja sampai barang-barang berjatuhan.
Sagittarius bisa memperlambat langkah dan tidak terburu-buru. Dengan cara ini, mereka bisa mengurangi berbagai insiden kecil yang menimpa akibat kecerobohannya.
Pisces
Kecerobohan pisces biasanya bermula saat mereka mulai menumpahkan sesuatu ataupun merusak benda-benda. Mereka juga menyadari menyiksanya hidup dengan sikap ceroboh.
Namun, sejauh apa anda sudah berhati-hati,seolah selalu ada saja kejadian tidak terduga yang menarik anda pada kekacauan.
Cancer
Cancer sebenarnya tidak berniat mengatakan sesuatu yang salah. Namun pernyataan yang tidak tepat selalu terucap dari anda.
Mereka terlalu banyak menerima informasi dalam situasi yang kurang tepat, sehingga membuat suasana menjadi serba salah.
Gemini
Gemini seringkali tidak sengaja menyenggol barang-barang. Mereka perlu mengurangi pergerakan yang terlalu cepat terutama disaat mereka tengah berada di situasi yang ramai atau di ruang publik.
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Jawa Pos
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