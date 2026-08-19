Ranking Zodiak yang Paling Frugal Living Sampai Boros dalam Mengeluarkan Uang

JawaPos.com-Beberapa zodiak ada yang hidup dengan sangat disiplin soal keuangan.

Mulai dari hidup frugal, menunda berbelanja, sampai mencatat setiap pengeluaran dari rekening mereka. Namun, ada juga zodiak yang cenderung hidup lebih santai soal uang.

Mereka beranggapan bahwa hidup terlalu singkat untuk tidak menikmati hasil yang dimiliki. Selama hal itu membuat diri mereka bahagia, mereka akan terus menikmati uang yang dimilikinya.

Berbanding terbalik bukan? Seperti yang dikutip dari laman yourtango.com pada (19/08) berikut ranking zodiak yang paling hemat sampai yang terboros.

Taurus

Taurus biasanya menghabiskan sesuatu untuk riset.mereka mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta meminta pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang. Mereka ingin tahu dengan jelas kemana setiap uang yang dimiliki pergi.

Virgo

Virgo bukan hanya ingin mengetahui keberadaan uangnya, tetapi juga mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan. Mereka bisa sangat panik saat ada transaksi tidak sengaja. Jangan sembarangan mengambil uang di dompet virgo. Mereka bahkan sering memeriksa saldo rekening berkali-kali melalui HP.

Capricorn

Capricorn menganggap menghabiskan terlalu banyak uang sebagai cara seseorang memamerkan status, terutama di hadapan orang-orang yang kondisi finansialnya tidak sebaik dirinya. Capricorn terlihat selektif soal uang saat menolak pergi karena menganggap hal tersebut terlalu mewah.

Scorpio

Scorpio memilih tidak menghabiskan uang secara berlebihan. Mereka enggan mengeluarkan uang yang telah mereka kumpulkan. Mereka jauh lebih memilih untuk menabung di bank ataupun berinvestasi.

Gemini

Gemini mampu menentukan kapan harus menabung dan kapan harus belanja. Meskipun mereka suka bersenang senang, namun tidak semua harus dilakukan dengan mengeluarkan uang. Gemini juga tahu soal pengeluaran yang dilakukan dengan cara yang bijak.

Cancer