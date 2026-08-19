Tak Pelit Perhatian, Ini 6 Zodiak yang Senang Memberi

ilustrasi zodiak baik hati.(freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Salah satunya adalah sifat murah hati dan kepedulian terhadap orang lain.
Beberapa zodiak disebut memiliki kecenderungan untuk lebih mudah berbagi dan membantu tanpa terlalu memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kedermawanan tersebut pun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk uang atau barang.
Bagi sebagian orang, memberikan waktu, perhatian, dukungan emosional, hingga semangat kepada orang lain juga merupakan bentuk kemurahan hati.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki sifat dermawan dan senang membantu orang di sekitarnya.
1. Cancer
Cancer dikenal sebagai zodiak yang memiliki kepedulian besar terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Hubungan emosional yang kuat membuat mereka mudah tergerak ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan.
Bentuk perhatian Cancer tidak selalu berupa pemberian secara materi. Mereka juga senang memberikan rasa nyaman, perhatian, kasih sayang, serta menjadi tempat bagi orang lain untuk mencari dukungan.
Tidak jarang, Cancer rela mengesampingkan kepentingannya sendiri demi memastikan orang-orang yang disayangi merasa aman dan diperhatikan.
2. Leo
Di balik karakternya yang percaya diri, Leo juga dikenal memiliki sisi murah hati. Mereka tidak segan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang yang dianggap penting.
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Jawa Pos
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