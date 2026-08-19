Ramalan Shio Kamis 20 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Aturan kerja yang ketat dapat menjadi sumber stres yang cukup besar bagi shio Kelinci.
Sedangkan perubahan besar mungkin akan segera terjadi kepada shio Macan.
Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 20 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Para pemilik usaha kecil sebaiknya menikmati ekspansi yang menguntungkan saat ini.
Hubungan dengan rekan kerja mungkin akan berkembang menjadi persahabatan yang erat.
Anggota keluarga yang mengalami kesulitan emosional atau fisik akan membutuhkan dukungan Anda lebih dari sebelumnya.
Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
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Jawa Pos
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