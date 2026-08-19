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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.16 WIB

3 Zodiak Ini Diprediksi Bernasib Baik di Akhir Agustus, Dipenuhi Kelimpahan dan Keberuntungan

Ilustrasi seseorang yang mendapatkan uang/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang mendapatkan uang/Magnific

JawaPos.com - Bulan Agustus 2026 menjadi energi yang besar dan banyak terjadi momen yang tidak terduga.

Termasuk bagi tiga zodiak berikut ini yang diprediksi kehidupannya menjadi jauh lebih baik lagi terutama menjelang berakhirnya bulan Agustus ini.

Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (19/08) berikut adalah daftar zodiak yang dikatakan paling diuntungkan selama 30 hari kedepan. 

Leo akan lebih banyak berbicara, berpergian, dan bertemu dengan banyak orang. Anda kemungkinan merasa lebih sosial dan berada dalam suasana hati yang baik.

Transit di waktu ini dapat membuka peluang bagi leo soal optimisme, ekspansi, berbagai peluang, sampai munculnya wawasan baru di banyak hal.

Libra merupakan zodiak yang akan mendapatkan berbagai kemungkinan terjadi di bulan ini. Libra juga tidak luput menjadi pusat perhatian bagi banyak orang disekitarnya.

Berbagai percakapan penting kemungkinan juga akan terjadi di bulan ini.

Di bulan ini virgo dapat meningkatkan rasa keingintahuannya dan membuat komunikasi dengan banyak orang. Mulai dari pembahasan serius dengan teman, komunitas,sampai rekan kerja.

Bulan ini juga memberikan dorongan finansial bagi virgo, sehingga anda lebih optimis soal keuangan.

Editor: Hanny Suwindari
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