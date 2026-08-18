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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.57 WIB

Banjir Rezeki Setelah Agustus, 3 Weton Ini Diprediksi Makin Sejahtera

3 Weton yang Hidupnya Makmur dan Banyak Rezeki Usai Bulan Agustus 2026 - Image

3 Weton yang Hidupnya Makmur dan Banyak Rezeki Usai Bulan Agustus 2026

JawaPos.com -- Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta kecenderungan perjalanan hidup seseorang. Perhitungannya menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran dalam kalender Jawa.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan. Sifat seperti pekerja keras, sabar, cerdas, mampu membaca peluang, dan memiliki kepedulian terhadap sesama kerap dikaitkan dengan kehidupan yang lebih baik.

Ada pula ramalan yang menyebut sejumlah weton akan memasuki fase penuh peluang setelah bulan Agustus 2026. Rezeki yang datang disebut bukan sekadar keberuntungan sesaat, tetapi dapat menjadi awal menuju kehidupan yang lebih stabil dan berkecukupan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut tiga weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa diprediksi memiliki peluang menikmati kemakmuran setelah Agustus 2026.

1. Rabu Kliwon – Tenang Menghadapi Tantangan

Rabu Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, mandiri, dan memiliki kemauan kuat. Salah satu karakter yang menonjol adalah kemampuannya menjaga ketenangan ketika menghadapi persoalan.

Sikap tersebut membuat pemilik weton ini dipercaya tidak mudah panik ketika berada dalam situasi sulit. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan keputusan sehingga tidak gampang terbawa tekanan dari lingkungan.

Selain memiliki mental yang kuat, Rabu Kliwon juga disebut pandai mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah. Kemampuan berpikir dan menemukan solusi tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengembangkan pekerjaan maupun usaha.

Dalam ramalan yang dikutip dari sumber, setelah Agustus 2026 Rabu Kliwon disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dan kondisi kehidupan yang semakin mapan.

2. Senin Legi – Gemar Menolong dan Pantang Menyerah

Pemilik weton Senin Legi dikenal dalam penafsiran tersebut sebagai sosok yang memiliki rasa welas asih tinggi. Mereka cenderung senang membantu orang lain dengan tulus tanpa terlalu mengharapkan balasan.

Selain memiliki kepedulian terhadap sesama, Senin Legi juga dipercaya mempunyai wawasan luas, kecerdasan, dan etos kerja yang baik. Ketika sudah menginginkan sesuatu, mereka disebut akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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