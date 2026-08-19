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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.01 WIB

5 Zodiak yang Akan Mendapatkan Rezeki Tak Terduga-Duga di Bulan Agustus Ini

Ilustrasi mendapatkan uang/Magnific - Image

Ilustrasi mendapatkan uang/Magnific

JawaPos.com - Berdasarkan prediksi para astrolog profesional,Agustus ini dipenuhi dengan energi yang sangat kuat.

Termasuk urusan karir bagi banyak orang. Di dalam astrologi, bulan Agustus ini perlu diisi dengan berbagai ide, visibilitas, komunikasi, relasi,dan juga ekspansi. 

Berdasarkan informasi dari laman /economictimes yang dikutip pada (19/08) berikut empat zodiak yang berpotensi mendapatkan rezeki tidak terduga dari karir, jika mereka melakukan hal-hal berikut. 

Aries dapat memperoleh manfaat dengan membangun sesuatu yang hasilnya baru terasa secara bertahap. Hal ini juga menjadi waktu yang baik untuk mengevaluasi pengeluaran yang tidak diperlukan.

Sebab, penghasilan yang meningkat tidak akan banyak membantu jika pengeluaran terus bertambah dalam jumlah yang sama.

Gemini akan menemukan peluang finansial melalui komunikasi dan koneksi. Mereka dapat memperoleh keuntungan yang berasal dari pekerjaan.

Gemini perlu berhati-hati agar tidak menganggap semua peluang memiliki nilai yang sama. Akan ada banyak pilihan, namun peluang terbaik kemungkinan yang memiliki ketentuan jelas.

Agustus dapat menjadi waktu untuk menunjukkan berbagai kemampuan anda. Sampaikan ide, perbarui portofolio, melamar pekerjaan, sampai tampilkan pencapaian profesional yang selama ini sudah anda raih.

Periode ini menjadi waktu yang produktif untuk memperkuat branding dan menjangkau audiens. 

Bagi libra, kondisi di Agustus ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kemitraan profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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