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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.15 WIB

Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Meskipun disiplin keuangan sangat penting, inilah saatnya Capricorn untuk menghargai usaha dengan hadiah sederhana.

Sedangkan Aquarius berhati-hatilah dalam pengeluaran untuk teknologi.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Kamis 20 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Spontanitas adalah kata kunci dalam cinta saat ini, kuti keinginan Anda untuk tertawa dan menjelajah bersama.

Di tempat kerja, katakan ya pada peluang yang memperluas imajinasi Anda.

Prospek keuangan akan membaik dengan ide-ide berani atau investasi alternatif.

Petualangan seru menanti dalam hal kesejahteraan, cobalah olahraga baru atau rute pemandangan indah.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Editor: Hanny Suwindari
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