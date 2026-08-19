Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Pisces

JawaPos.com – Meskipun disiplin keuangan sangat penting, inilah saatnya Capricorn untuk menghargai usaha dengan hadiah sederhana.

Sedangkan Aquarius berhati-hatilah dalam pengeluaran untuk teknologi.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Kamis 20 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Baca Juga: Grammy Evaluasi Kategori Pop Asia Usai Pemboikotan BTS yang Picu Kekhawatiran Representasi Musik

Spontanitas adalah kata kunci dalam cinta saat ini, kuti keinginan Anda untuk tertawa dan menjelajah bersama.

Di tempat kerja, katakan ya pada peluang yang memperluas imajinasi Anda.

Prospek keuangan akan membaik dengan ide-ide berani atau investasi alternatif.

Petualangan seru menanti dalam hal kesejahteraan, cobalah olahraga baru atau rute pemandangan indah.