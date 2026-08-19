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Dhiaz Asihing Pamartany
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.40 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 20 Agustus 2026: Hadapi Hambatan dengan Tenang dan Atur Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

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Hari ini, Scorpio disarankan untuk menjaga ketenangan dalam setiap tindakan. Dengan sikap yang lebih teratur dan tidak terburu-buru, berbagai persoalan dapat dihadapi dengan lebih mudah.

Lantas, bagaimana ramalan Scorpio dalam urusan karier, cinta, keuangan, dan kesehatan hari ini?

Berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Scorpio justru memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit dengan lebih mudah.

Tantangan yang muncul tidak harus menjadi beban jika Scorpio mampu menikmati proses pekerjaan.

Menjalani tugas dengan suasana hati yang lebih positif dapat membantu meningkatkan fokus dan produktivitas. Tetap kerjakan tanggung jawab secara bertahap agar hasilnya maksimal.

2. Cinta

Hubungan asmara Scorpio membutuhkan perhatian lebih. Scorpio disarankan untuk mempertimbangkan keinginan pasangan dan berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan bersama.

Mengajak pasangan melakukan kegiatan santai atau jalan-jalan bersama dapat menjadi pilihan. Waktu berkualitas tersebut berpotensi meningkatkan kedekatan dan memperbaiki hubungan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Scorpio diprediksi cukup ketat. Jumlah uang yang tersimpan di rekening mungkin tidak terlalu banyak karena adanya sejumlah pengeluaran yang sulit dihindari.

Scorpio sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan uang. Prioritaskan kebutuhan utama dan hindari pengeluaran yang tidak mendesak agar kondisi finansial tetap terkendali.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Scorpio mungkin mengalami sakit kepala akibat beban pekerjaan yang cukup berat. Kondisi yang berkaitan dengan panas atau suhu tubuh juga perlu diperhatikan.

Pastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan konsumsi air yang memadai. Mengurangi aktivitas berlebihan dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap nyaman.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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