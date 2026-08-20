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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Kamis, 20 Agustus 2026, Fokus pada Deadline dan Tanggung Jawab

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026, menuntut perhatian yang lebih besar terhadap pekerjaan dan batas waktu yang sudah ditentukan.

Tugas yang memiliki tenggat dekat sebaiknya ditempatkan sebagai prioritas agar tidak menumpuk atau terlewat.

Scorpio juga perlu lebih terbuka dalam menerima masukan dari orang lain. Tidak semua saran harus langsung diterapkan, tetapi mendengarkannya terlebih dahulu dapat membantu Scorpio melihat pilihan dengan lebih objektif.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu berdekatan, Scorpio sebaiknya membuat urutan prioritas.

Tentukan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kerjakan satu per satu agar perhatian tidak terbagi terlalu banyak.

Scorpio memang dikenal mampu bekerja dalam situasi penuh tekanan. Namun, terlalu sering menunda pekerjaan hingga mendekati deadline dapat menciptakan stres yang sebenarnya bisa dihindari.

Menyelesaikan tugas lebih awal akan memberikan ruang untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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