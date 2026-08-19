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Dhiaz Asihing Pamartany
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.39 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 20 Agustus 2026: Hadapi Hambatan dan Jaga Kesabaran

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

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Hari ini menjadi waktu yang tepat bagi Libra untuk berpikir lebih besar dan menentukan arah yang jelas.

Sikap optimistis serta kemauan untuk terus berusaha dapat membantu Libra menghadapi berbagai rintangan.

Lantas, bagaimana ramalan Libra dalam urusan karier, cinta, keuangan dan kesehatan hari ini?

Berikut ramalan lengkap zodiak Libra pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Libra mungkin mengalami perlambatan dalam pekerjaan. Rasa kurang percaya diri juga dapat membuat Libra kesulitan menjalankan tugas secara maksimal.

Libra perlu membangun kembali keberanian dan tetap optimistis dalam menghadapi pekerjaan.

Menunjukkan sikap positif dan bertanggung jawab dapat membantu mendapatkan kepercayaan serta penilaian baik dari atasan.

2. Cinta

Hubungan asmara Libra membutuhkan kesabaran. Libra mungkin kesulitan mengendalikan ucapan ketika berbicara dengan pasangan sehingga berpotensi menimbulkan salah paham.

Sebaiknya gunakan pendekatan yang lebih ramah dan hindari berbicara saat sedang emosi. Komunikasi yang tenang dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, Libra berpeluang memperoleh uang melalui warisan. Namun, peluang untuk meningkatkan penghasilan secara rutin masih cukup terbatas.

Karena itu, Libra sebaiknya mengelola pemasukan yang tersedia dengan bijak. Hindari pengeluaran berlebihan dan pertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

4. Kesehatan

Kondisi kesehatan Libra perlu mendapat perhatian, terutama terkait masalah yang berhubungan dengan flu atau gangguan akibat cuaca dingin.

Untuk menjaga kebugaran, Libra disarankan menghindari makanan dan minuman yang terlalu dingin. Istirahat yang cukup juga penting agar kondisi tubuh tetap terjaga sepanjang hari.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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