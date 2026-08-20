Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 20 Agustus 2026, Kerja Sama Jadi Kunci Kesuksesan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026, menyoroti pentingnya membangun kerja sama dengan orang-orang di lingkungan profesional.
Pekerjaan yang terasa berat dapat menjadi lebih ringan ketika Libra bersedia berbagi tanggung jawab dan tidak mencoba menyelesaikan semuanya seorang diri.
Kolaborasi juga dapat memberikan sudut pandang baru yang mungkin belum terpikirkan oleh Libra.
Karena itu, kemampuan bekerja dalam tim menjadi salah satu hal yang dapat mendukung perkembangan profesional.
Libra mungkin memiliki standar tinggi terhadap hasil pekerjaan. Sikap tersebut tentu dapat menjadi kelebihan, tetapi jangan sampai membuat Libra sulit mempercayai kemampuan rekan kerja.
Tugas yang memang dapat dikerjakan bersama sebaiknya didelegasikan agar energi Libra bisa difokuskan pada pekerjaan yang lebih penting.
Dalam kerja tim, komunikasi yang jelas menjadi hal utama. Pastikan setiap anggota memahami tujuan, pembagian tanggung jawab, serta batas waktu pekerjaan sejak awal. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi risiko kesalahpahaman.
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Jawa Pos
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