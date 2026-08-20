Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 20 Agustus 2026, Kerja Sama Jadi Kunci Kesuksesan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026, menyoroti pentingnya membangun kerja sama dengan orang-orang di lingkungan profesional.

Pekerjaan yang terasa berat dapat menjadi lebih ringan ketika Libra bersedia berbagi tanggung jawab dan tidak mencoba menyelesaikan semuanya seorang diri.

Kolaborasi juga dapat memberikan sudut pandang baru yang mungkin belum terpikirkan oleh Libra.

Karena itu, kemampuan bekerja dalam tim menjadi salah satu hal yang dapat mendukung perkembangan profesional. 

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Kamis, 20 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra mungkin memiliki standar tinggi terhadap hasil pekerjaan. Sikap tersebut tentu dapat menjadi kelebihan, tetapi jangan sampai membuat Libra sulit mempercayai kemampuan rekan kerja.

Tugas yang memang dapat dikerjakan bersama sebaiknya didelegasikan agar energi Libra bisa difokuskan pada pekerjaan yang lebih penting.

Dalam kerja tim, komunikasi yang jelas menjadi hal utama. Pastikan setiap anggota memahami tujuan, pembagian tanggung jawab, serta batas waktu pekerjaan sejak awal. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi risiko kesalahpahaman.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Fokus di Tengah Rasa Bosan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 20 Agustus 2026, Jaga Fokus di Tengah Rasa Bosan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.32 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 20 Agustus 2026, Kerja Keras Mulai Membawa Hasil - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 20 Agustus 2026, Kerja Keras Mulai Membawa Hasil

Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.29 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Kamis, 20 Agustus 2026, Jangan Terjebak Gosip di Tempat Kerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Kamis, 20 Agustus 2026, Jangan Terjebak Gosip di Tempat Kerja

Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore