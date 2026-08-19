Deretan 10 Karier Terbaik Zodiak Sagittarius yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Sagittarius dikenal memiliki jiwa petualang dan semangat mencari pengetahuan baru sepanjang hidupnya.

Karakter ini membuat Sagittarius cocok dengan berbagai pilihan karier yang penuh dinamika dan eksplorasi.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Sagittarius sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Sagittarius menurut astrologi.

1. Pendidik

Kecintaan pada pengetahuan membuat mereka senang berbagi wawasan dengan murid dari berbagai usia.

Mereka dikenal mampu menginspirasi murid untuk berpikir lebih luas terhadap berbagai gagasan lama.

Kesempatan melakukan penelitian mendalam memuaskan rasa ingin tahu yang selalu mereka miliki.

Profesi ini membuka ruang eksplorasi ilmu yang tidak pernah benar-benar terpuaskan bagi mereka.