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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.26 WIB

Deretan 10 Karier Terbaik Zodiak Sagittarius yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Karier terbaik zodiak sagittarius yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Karier terbaik zodiak sagittarius yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Zodiak Sagittarius dikenal memiliki jiwa petualang dan semangat mencari pengetahuan baru sepanjang hidupnya.

Karakter ini membuat Sagittarius cocok dengan berbagai pilihan karier yang penuh dinamika dan eksplorasi.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Sagittarius sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Sagittarius menurut astrologi.

1. Pendidik

Kecintaan pada pengetahuan membuat mereka senang berbagi wawasan dengan murid dari berbagai usia.

Mereka dikenal mampu menginspirasi murid untuk berpikir lebih luas terhadap berbagai gagasan lama.

Kesempatan melakukan penelitian mendalam memuaskan rasa ingin tahu yang selalu mereka miliki.

Profesi ini membuka ruang eksplorasi ilmu yang tidak pernah benar-benar terpuaskan bagi mereka.

Stabilitas jangka panjang dalam profesi ini juga menjadi hal yang mereka syukuri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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