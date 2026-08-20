Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 20 Agustus 2026, Saatnya Berani Mencoba Cara Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 20 Agustus 2026, mendorong munculnya cara berpikir yang lebih kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan.
Capricorn disarankan tidak selalu terpaku pada pola lama karena mencoba pendekatan berbeda dapat membuka peluang untuk menemukan solusi yang sebelumnya belum terlihat.
Sifat Capricorn yang menyukai struktur dan perencanaan memang menjadi salah satu kekuatan dalam bekerja.
Namun, terlalu bergantung pada cara yang sama dapat membatasi ruang untuk berinovasi.
Cobalah melihat pekerjaan dari sudut pandang yang berbeda. Jika metode yang selama ini digunakan mulai memberikan hasil yang kurang maksimal, tidak ada salahnya mengeksplorasi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Ide yang muncul secara spontan juga jangan langsung dianggap tidak masuk akal. Catat terlebih dahulu dan pikirkan bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan secara realistis. Bisa saja sebuah ide sederhana justru menjadi awal dari perubahan yang bermanfaat.
Bagi Capricorn yang bekerja dalam tim, sampaikan gagasan dengan sikap terbuka. Tidak perlu memaksakan pendapat agar diterima oleh semua orang.
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Jawa Pos
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