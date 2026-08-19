Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 19 Agustus 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Meskipun zodiak Aquarius mengalami kesulitan dalam bergaul, yakinlah bahwa keluarga akan selalu ada untuk Aquarius. Terlepas dari perselisihan dan ketegangan yang terjadi, pada akhirnya Aquarius akan menyadari bahwa tidak ada orang lain yang memahami sebaik keluarga sendiri.
Aquarius harus melakukan upaya khusus untuk menunjukkan kasih sayang dan penghargaan, dengan melakukan lebih dari yang mereka harapkan. Ini akan mengarah pada hubungan yang lebih dalam dengan mereka.
Zodiak Pisces merasa ingin keluar rumah dan menghabiskan waktu di alam hari ini. Pisces siap melepaskan ketegangan yang dirasakan pada hari-hari sebelumnya dan membersihkan pikiran.
Cobalah mengajak keluarga ke taman atau tempat untuk bersantai dan mengobrol. Sesuai dengan horoskop harian, hari ini akan menjadi hari yang baik untuk mendapatkan kembali rasa tenang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius harus keluar untuk bertemu seseorang yang menarik untuk dijadikan pasangan. Terkait karir, Aquarius memiliki peluang untuk bertemu dengan seorang profesional yang memotivasi.
Sementara itu, fokuslah memperbaiki kebiasaan hidup dan beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Pada sisi keuangan, cobalah meminta nasihat dari seseorang yang bijaksana jika ingin melakukan pembelian properti.
Cinta Aquarius
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Jawa Pos
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