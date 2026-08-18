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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Keuangan Tetap Aman! Ini 4 Shio yang Disebut Pandai Menjaga Kekayaan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Namun, dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki kebiasaan finansial lebih teratur.

Mereka digambarkan mampu mengendalikan pengeluaran, memikirkan masa depan, serta mencari berbagai cara untuk menjaga kondisi keuangan tetap aman. Meski ramalan shio tidak dapat dijadikan patokan finansial secara ilmiah, karakter yang digambarkan di dalamnya menarik untuk disimak.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki kemampuan menjaga kondisi keuangan meski perekonomian sedang kurang bersahabat.

1. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang mengutamakan kestabilan. Walaupun sesekali mereka tertarik membeli barang berkualitas atau bernilai tinggi, keputusan finansialnya cenderung tetap dipertimbangkan dengan matang.

Bagi shio ini, mempunyai simpanan merupakan bagian penting dari rasa aman. Karena itu, mereka biasanya berusaha menyisihkan uang dan tidak mudah menghabiskan seluruh pemasukan.

Kebiasaan tersebut membuat Kerbau dipercaya lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Mereka berusaha memastikan selalu ada dana yang dapat digunakan ketika menghadapi kebutuhan mendadak.

2. Shio Ayam

Shio Ayam digambarkan sebagai pribadi disiplin dan memiliki orientasi kuat terhadap masa depan. Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil besar, melainkan bersedia membangun kondisi finansial secara bertahap.

Perencanaan menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika memiliki pemasukan, Ayam cenderung memikirkan bagaimana uang tersebut dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Mereka juga disebut memiliki ketertarikan terhadap investasi jangka panjang. Dengan perencanaan yang konsisten, shio ini dipercaya mampu mempertahankan kestabilan keuangan dalam berbagai situasi.

3. Shio Ular

Ular dikenal sangat teliti ketika mengambil keputusan. Sifat tersebut konon ikut memengaruhi cara mereka memperlakukan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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