10 Weton yang Disebut Paling Beruntung Soal Rezeki, Konon Mampu Bangun Kekayaan

Weton tajir yang hidupnya penuh kemakmuran finansial kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Perhitungan weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran. Dalam berbagai tafsir Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tertentu, termasuk berkaitan dengan rezeki dan kondisi finansial.
Sejumlah weton bahkan disebut mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk mencapai kehidupan mapan. Mulai dari pandai mengatur pengeluaran, tekun bekerja, hingga mampu melihat peluang.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang pasti kaya.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut 10 weton yang disebut memiliki peruntungan finansial baik menurut Primbon Jawa.
Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, hasil penjumlahan nilai Sabtu 9 dan Kliwon 8.
Dalam tafsir Primbon, pemilik weton ini dikenal cukup teliti dan berhati-hati ketika menjalankan sesuatu. Mereka juga digambarkan mempunyai kesabaran serta sifat rendah hati.
Salah satu keunggulannya berada pada cara mengelola keuangan. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang dan mengetahui pentingnya menyisihkan sebagian penghasilan.
Karakter tersebut membuat Sabtu Kliwon dipercaya mempunyai peluang membangun kondisi finansial yang stabil secara bertahap.
Jumat Wage memiliki neptu 10, berasal dari Jumat 6 dan Wage 4.
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Jawa Pos
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