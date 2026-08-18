Kaya Tanpa Pamer! 8 Weton Ini Diprediksi Mampu Bangun Kekayaan Secara Perlahan

seseorang yang kaya tak banyak drama (Freepik/EyeEm)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon.
Dalam kepercayaan primbon, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki. Menariknya, mereka tidak selalu digambarkan sebagai sosok yang gemar menunjukkan keberhasilan kepada orang lain.
Justru, beberapa weton disebut lebih nyaman menjalani kehidupan dengan sederhana. Mereka mengutamakan kerja keras, menata keuangan, dan mengumpulkan hasil usaha secara perlahan hingga akhirnya memiliki kehidupan yang mapan.
Dilansir dari Youtube Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan karakter tersebut.
Senin Legi dipercaya memiliki pembawaan yang lembut, rajin, dan cukup pandai mengatur pengeluaran. Mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang demi sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan.
Kebiasaan mengelola keuangan dengan hati-hati membuat hasil kerja mereka dapat terkumpul sedikit demi sedikit. Kekayaan pun lebih banyak dibangun melalui ketekunan daripada gaya hidup mewah.
Selasa Pon sering dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang, terutama dalam urusan perdagangan atau usaha. Mereka dikenal memiliki banyak ide dan cukup berani mencoba sesuatu yang baru.
Walaupun memiliki potensi dalam mencari penghasilan, pemilik weton ini disebut tidak terlalu suka menunjukkan pencapaiannya. Mereka lebih memilih membiarkan hasil usaha berbicara daripada sibuk memperlihatkan kekayaan.
Pemilik Rabu Pahing dipercaya memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Mereka mudah bergaul, pandai menjaga kepercayaan, dan memiliki cukup banyak relasi.
Hubungan baik dengan orang lain dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun usaha. Namun, ketika kondisi finansial mulai membaik, mereka tetap cenderung menjalani hidup secara sederhana.
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Jawa Pos
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