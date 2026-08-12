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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.49 WIB

8 Weton yang Diramal Memiliki Balungan Sugih, Rezeki Disebut Datang dari Berbagai Arah

Weton balungan sugih yang paling hoki diberkahi kekayaan kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton balungan sugih yang paling hoki diberkahi kekayaan kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan salah satu bagian dari perhitungan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu istilah yang cukup sering muncul dalam pembahasan Primbon Jawa adalah balungan sugih. Secara sederhana, istilah tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya mempunyai garis kehidupan dekat dengan kemakmuran atau kecukupan.

Sejumlah weton bahkan disebut memiliki hoki lebih kuat dalam urusan rezeki. Penafsiran tersebut biasanya dikaitkan dengan nilai neptu dan karakter spiritual yang menyertai masing-masing weton.

Namun, ramalan mengenai kekayaan dan keberuntungan merupakan bagian dari kepercayaan tradisional. Hal tersebut tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dalam penafsirannya disebut mempunyai balungan sugih dan keberuntungan rezeki.

1. Senin Wage

Senin Wage dikenal mempunyai karakter yang cukup sensitif. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan aura spiritual La Kuning Geni, yang memiliki gambaran energi seperti api.

Orang yang lahir pada Senin Wage disebut mudah tersentuh ketika harga diri atau perasaannya direndahkan. Meski demikian, mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang menjunjung kejujuran dan sikap sportif.

Dalam urusan pekerjaan, pemilik weton ini dipercaya mempunyai etos kerja yang kuat. Mereka cenderung serius ketika memperoleh tanggung jawab dan berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Soal rezeki, Senin Wage disebut tidak selalu memperoleh keuntungan besar secara tiba-tiba. Namun, aliran penghasilannya dipercaya relatif mudah ditemukan sehingga kebutuhan hidup tetap dapat terpenuhi.

2. Selasa Legi

Selasa Legi juga dikaitkan dengan aura La Kuning Geni. Dalam kepercayaan tradisional, pengaruh tersebut digambarkan mampu memberikan karakter hangat dan semangat kepada pemilik weton.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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