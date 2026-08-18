Tak Mudah Jatuh Miskin, 7 Weton Ini Konon Dibekali Tuah Rezeki Berlimpah

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga mengenalnya sebagai bagian dari tradisi yang berkaitan dengan karakter, peruntungan, dan perjalanan hidup seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai tuah baik dalam urusan rezeki. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan dan berpeluang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

1. Jumat Legi Jumat Legi disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai daya tarik kuat terhadap keberuntungan. Menurut kepercayaan primbon, orang yang lahir pada weton ini mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan hidup.

Setelah berhasil melewati masa sulit, pemilik Jumat Legi dipercaya mempunyai peluang untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Rezeki dapat diperoleh melalui usaha, pekerjaan, maupun peluang lain yang muncul di kemudian hari.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca kesempatan dengan baik. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengubah berbagai keterbatasan menjadi peluang yang menguntungkan.

Dalam urusan finansial, weton ini dianggap mampu mempertimbangkan langkah dengan matang. Karena itu, kekayaan yang diperoleh diyakini dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan.

3. Minggu Wage Menurut primbon yang dikutip dalam sumber tersebut, Minggu Wage termasuk weton yang mempunyai jalan rezeki cukup luas.