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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.48 WIB

Punya Naluri Pebisnis, 5 Zodiak Ini Disebut Pandai Mengubah Peluang Jadi Kekayaan

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan dalam dunia bisnis tidak hanya ditentukan oleh modal. Kemampuan membaca peluang, keberanian mengambil keputusan, ketekunan, serta strategi yang tepat juga menjadi bagian penting dalam membangun usaha.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan kecenderungan tertentu dalam pekerjaan dan kehidupan finansial. Beberapa zodiak dianggap mempunyai sifat yang mendukung seseorang ketika memilih jalur kewirausahaan.

Ada yang unggul karena sabar dan konsisten, ada pula yang memiliki kemampuan membaca situasi atau memimpin orang lain.

Dilansir moneycontrol, berikut lima zodiak yang dalam astrologi sering dianggap mempunyai karakter kuat untuk mengembangkan usaha dan membangun kekayaan.

1. Taurus

Taurus dikenal menyukai kehidupan yang nyaman, keindahan, dan berbagai hal berkualitas. Ketertarikan tersebut membuat mereka berpotensi cocok dengan bisnis yang berkaitan dengan kecantikan, gaya hidup, makanan, desain, hingga produk bernilai tinggi.

Namun, keunggulan Taurus bukan hanya soal selera terhadap kemewahan. Mereka juga dikenal cukup sabar ketika mengejar tujuan.

Taurus tidak selalu menginginkan hasil secara instan. Mereka lebih nyaman membangun usaha secara perlahan sambil memastikan fondasinya kuat.

Sikap realistis dan orientasi jangka panjang membuat mereka cenderung tidak mudah tergoda oleh keuntungan cepat. Bagi Taurus, bisnis yang bertahan lama lebih penting daripada kesuksesan sesaat.

2. Scorpio

Scorpio memiliki karakter penuh tekad, berani, dan strategis. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka dapat menunjukkan fokus yang kuat untuk mencapainya.

Salah satu kemampuan yang menjadi keunggulan Scorpio adalah membaca karakter dan motivasi orang lain. Hal tersebut dapat berguna ketika melakukan negosiasi, mencari mitra, atau membangun hubungan profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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