Tahun Penuh Peluang, 7 Weton Ini Diramal Mengalami Lonjakan Rezeki

Weton diprediksi paling hoki dan rezeki melesat tinggi./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang.
Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa kombinasi tersebut memiliki kaitan dengan rezeki, keberuntungan, karier, hingga berbagai fase kehidupan. Karena itu, muncul sejumlah ramalan mengenai weton yang disebut sedang berada dalam periode penuh peluang.
Menurut ramalan yang beredar di kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peluang mengalami peningkatan keberuntungan dan rezeki. Berikut uraiannya.
Jumat Wage memiliki jumlah neptu 10. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang tenang, sabar, serta mampu menjaga keseimbangan ketika menghadapi tekanan.
Pemilik weton ini umumnya tidak gemar mencari perhatian. Mereka lebih nyaman bekerja dalam diam dan menunjukkan kemampuan melalui hasil nyata.
Pada periode yang disebut penuh keberuntungan, Jumat Wage dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh peluang baru, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.
Sisi sosialnya juga dianggap menjadi salah satu kekuatan. Sikap yang hangat dan tidak banyak menuntut membuat orang lain merasa nyaman berinteraksi dengan mereka.
Dalam ramalan tersebut, arah selatan dan timur disebut sebagai arah yang dapat mendukung langkah keberuntungan Jumat Wage.
Senin Pon mempunyai neptu 11. Weton ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki keteguhan hati, kemampuan berpikir logis, serta mental yang cukup kuat.
Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak mudah menyerah. Karakter tersebut membuat pemilik Senin Pon kerap dipercaya memegang tanggung jawab atau menjadi penggerak dalam kelompok.
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Jawa Pos
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