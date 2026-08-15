Rezeki Diprediksi Meningkat, Ini 7 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Bagus

Weton diprediksi paling hoki dan rezeki melesat tinggi./Freepik.
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dikenal sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap digunakan dalam tradisi primbon untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap weton memiliki karakter dan potensi keberuntungan yang berbeda. Karena itu, ada weton tertentu yang dianggap mempunyai peluang lebih baik dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun rezeki.
Tahun ini, sejumlah weton disebut sedang berada dalam fase yang penuh peluang. Rezeki dipercaya dapat datang melalui berbagai jalan, selama pemilik weton mampu memanfaatkan kesempatan dan tetap berusaha.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki hoki kuat dan berpotensi mengalami peningkatan rezeki.
Berikut daftarnya.
Jumat Wage memiliki jumlah neptu 10. Dalam penafsiran tradisional, kombinasi ini sering dikaitkan dengan pribadi yang tenang, sabar, dan mampu menjaga keseimbangan ketika menghadapi tekanan.
Pemilik weton ini umumnya tidak terlalu suka mencari perhatian. Mereka lebih memilih bekerja dalam diam dan membiarkan hasil yang berbicara.
Sikap kalem tersebut justru menjadi salah satu kekuatan mereka. Dalam ramalan yang beredar, Jumat Wage disebut sedang memiliki peluang untuk mengalami perkembangan dalam bidang finansial maupun pekerjaan.
Hubungan sosial juga dipercaya menjadi salah satu sumber keberuntungan. Orang-orang cenderung merasa nyaman berada di sekitar mereka sehingga kesempatan baru dapat muncul melalui jaringan pergaulan.
Dalam tafsir tersebut, arah timur dan selatan disebut sebagai penjuru yang memiliki kaitan dengan perkembangan peruntungan Jumat Wage.
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