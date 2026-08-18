Tuahnya Bikin Melongo, 6 Weton Ini Konon Punya Potensi Jadi Orang Berada

seseorang yang derajatnya naik berlipat./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan hari dan pasaran kelahirannya.
Perhitungan weton tidak hanya berkaitan dengan karakter pribadi, tetapi dalam Primbon Jawa juga sering dikaitkan dengan rezeki, perjalanan hidup, hingga kedudukan seseorang.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan lebih baik, terutama dalam hal usaha, kepemimpinan, dan kemampuan membangun kehidupan yang mapan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, berikut enam weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut mempunyai peluang besar untuk mengalami peningkatan derajat dan kemakmuran.
Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat serta memiliki sisi spiritual dalam kepercayaan Jawa.
Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat peluang datang dari berbagai arah. Kesempatan tersebut bisa berupa perkembangan usaha, bertambahnya relasi, maupun bantuan dari orang-orang yang sebelumnya tidak diduga.
Karena memiliki karakter yang dianggap berwibawa, pemilik Jumat Kliwon juga disebut cocok berada dalam posisi yang membutuhkan kepercayaan dan kemampuan memimpin.
Dalam tafsir Primbon, kondisi tersebut membuat weton ini kerap dikaitkan dengan peluang mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Rabu Wage disebut sebagai salah satu weton yang memiliki perjalanan hidup cukup dinamis.
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Jawa Pos
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