Dikenal Gigih dan Berpendirian Teguh, 15 Weton Ini Konon Berpotensi Jadi Orang Berada

Weton paling berkelas dengan rezeki lancar dan mudah kaya raya./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran ini juga kerap digunakan dalam penafsiran primbon untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga perkara rezeki.
Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang kuat, seperti tekun, berani mengambil keputusan, mandiri, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Sifat-sifat tersebut dalam penafsiran primbon sering dikaitkan dengan peluang seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Daftar weton berikut mengacu pada penafsiran Primbon Jawa yang pernah dibahas oleh kanal YouTube Panggilan Leluhur.
Berikut 15 weton yang dalam kepercayaan tersebut dianggap mempunyai karakter istimewa dan berpotensi memperoleh kehidupan yang berkecukupan.
1. Minggu Wage – Punya Jiwa Pemimpin
Minggu Wage memiliki neptu 9, yang diperoleh dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4. Dalam penafsiran primbon, weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang mandiri, tekun, dan memiliki bakat kepemimpinan.
Mereka dipercaya tidak mudah bergantung pada orang lain ketika menentukan pilihan. Keteguhan dalam memegang keputusan menjadi salah satu karakter yang dianggap dapat membantu mereka menghadapi berbagai tantangan.
2. Selasa Pon – Berani Mempertahankan Prinsip
Selasa Pon memiliki neptu 10, berasal dari Selasa dengan nilai 3 dan Pon dengan nilai 7.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai keberanian dalam menentukan sikap. Mereka cenderung tidak mudah mengikuti arus apabila merasa pilihan tersebut bertentangan dengan prinsip yang diyakini.
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Jawa Pos
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