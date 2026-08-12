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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.32 WIB

Punya Naluri Finansial Kuat, 10 Weton Ini Disebut Berpotensi Menjadi Orang Berada

Weton yang Diramalkan Menjadi Raja Cuan, Tajir Melintir, dan Hidup Berkecukupan di Masa Mendatang (FREEPIK) - Image

Weton yang Diramalkan Menjadi Raja Cuan, Tajir Melintir, dan Hidup Berkecukupan di Masa Mendatang (FREEPIK)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap ditafsirkan untuk menggambarkan karakter, watak, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu hal yang banyak menarik perhatian adalah kaitan weton dengan urusan rezeki dan kemapanan. Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, ada weton yang dipercaya mempunyai karakter seperti pekerja keras, pandai mengatur keuangan, tidak mudah menyerah, serta mampu melihat peluang.

Karakter-karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan kemungkinan seseorang memiliki kehidupan finansial yang lebih stabil dan berkecukupan.

Berikut 10 weton yang disebut mempunyai potensi kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon.

1. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok teliti dan cukup serius ketika menjalankan pekerjaan. Mereka terbiasa memperhatikan berbagai detail, meskipun terkadang dapat merasa kecewa apabila rencana yang disusun tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam tafsir Primbon, Sabtu Kliwon memiliki karakter yang rendah hati dan sabar. Mereka juga disebut mempunyai kemampuan mengelola pengeluaran dengan cukup baik.

Kebiasaan mempertimbangkan kebutuhan sebelum menggunakan uang menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan kemapanan finansial. Selain itu, naungan tunggak semi dipercaya melambangkan rezeki yang dapat terus tumbuh.

2. Jumat Wage

Jumat Wage mempunyai neptu 10, hasil dari Jumat bernilai 6 dan Wage bernilai 4.

Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat memegang prinsip. Sifat tersebut terkadang membuat mereka terlihat keras kepala, tetapi di sisi lain juga membuatnya tidak mudah terpengaruh oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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