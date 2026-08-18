Masa Sulit Segera Berlalu, 4 Shio Ini Diramal Dapat Rezeki dari Berbagai Arah

Ilustrasi uang banyak (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, keberuntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada shio yang disebut akan memasuki periode lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun kondisi finansial.
Peluang tersebut digambarkan bisa muncul melalui berbagai jalan. Mulai dari kesempatan baru, perkembangan bisnis, bantuan dari orang lain, hingga tawaran yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang disebut berpeluang memperoleh rezeki lebih besar dalam waktu dekat.
Kerbau dikenal sebagai sosok yang identik dengan kegigihan dan kesabaran. Mereka biasanya mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan tanpa mudah menyerah.
Menurut ramalan tersebut, periode sulit yang selama ini dijalani pemilik shio Kerbau perlahan akan mulai berganti dengan kesempatan baru. Peluang usaha maupun bantuan finansial bisa datang dari sumber yang tidak terduga.
Bagi mereka yang sedang berusaha menyelesaikan persoalan keuangan, fase ini dipercaya menjadi momentum untuk menata kembali kondisi finansial. Kesabaran dan usaha yang selama ini dilakukan diharapkan mulai memberikan hasil.
Pemilik shio Tikus dikenal cerdas serta cepat membaca kesempatan. Namun, keberanian mencoba banyak hal terkadang membuat mereka menghadapi tantangan dalam mengatur keuangan.
Dalam ramalan ini, situasi tersebut disebut mulai berubah ke arah yang lebih positif. Seseorang dari masa lalu berpotensi kembali hadir dengan sebuah kesempatan menarik.
Bentuknya bisa berupa tawaran kerja sama, peluang bisnis, investasi, maupun bantuan yang memberikan ruang bagi pemilik shio Tikus untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penuh perhatian, dan cukup mengandalkan intuisi ketika menghadapi persoalan. Mereka juga sering memikirkan kondisi keluarga dan merasa terbebani ketika belum mampu memberikan bantuan secara maksimal.
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Jawa Pos
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