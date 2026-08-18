Tak Sulit Mendapat Cuan, 3 Shio Ini Diprediksi Punya Jalan Rezeki yang Lancar

Jawapos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda. Salah satunya berkaitan dengan urusan finansial dan peluang mendapatkan rezeki.

Sejumlah ramalan menyebut ada shio tertentu yang diprediksi memperoleh keberuntungan dalam waktu mendatang. Kesempatan tersebut bisa muncul melalui pekerjaan, usaha, hubungan dengan orang lain, maupun keputusan finansial yang tepat.

Bahkan, keberuntungan yang diperoleh tidak hanya disebut membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang dalam ramalan tersebut disebut memiliki keberkahan finansial.

1. Shio Kuda Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang aktif membangun hubungan dengan banyak orang. Kemampuan mereka dalam memperluas pergaulan dan menjalin kerja sama disebut dapat membuka berbagai peluang baru.

Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan shio ini. Tidak sedikit peluang bisnis atau pekerjaan yang dipercaya bisa berkembang ketika Shio Kuda berani mengambil langkah.

Dalam kehidupan keluarga, mereka bahkan disebut mampu menjadi penggerak perubahan ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Usaha dan keberanian yang dimiliki dipercaya dapat membantu membawa keluarga menuju keadaan yang lebih stabil.

2. Shio Babi Shio Babi dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelimpahan. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya memiliki kemampuan menarik peluang tanpa harus selalu mengejarnya dengan cara yang agresif.

Meski terlihat menikmati kehidupan, bukan berarti Shio Babi identik dengan kemalasan. Mereka tetap dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu sambil mempertahankan gaya hidup yang menyenangkan.