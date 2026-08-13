Jago Cari Uang dan Kelola Finansial, 7 Shio Ini Disebut Punya Bakat Kaya

JawaPos.com – Shio menjadi salah satu bagian dari astrologi Tiongkok yang hingga kini masih banyak dikenal dan dipercaya masyarakat. Dalam tradisi tersebut, terdapat 12 shio yang masing-masing diyakini memiliki karakter serta peruntungan berbeda.

Selain dikaitkan dengan kepribadian dan perjalanan hidup, shio juga kerap dihubungkan dengan keberuntungan dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Di antara 12 shio tersebut, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki kecerdasan, keberanian, serta kemampuan mengelola peluang sehingga dianggap lebih mudah mengembangkan kondisi keuangannya.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tujuh shio yang disebut mempunyai kecerdasan dan naluri finansial kuat.

1. Shio Tikus Kelahiran: 1972 (Air), 1984 (Kayu), 1996 (Api), 2008 (Tanah).

Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai pola pikir cepat dan kemampuan membaca peluang. Mereka dinilai cukup peka melihat kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan.

Dalam urusan keuangan, Shio Tikus juga dipercaya memiliki kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran secara terencana. Mereka disebut cukup cermat ketika menentukan pilihan investasi sehingga berpeluang mengembangkan asetnya.

2. Shio Macan Kelahiran: 1974 (Kayu), 1986 (Api), 1998 (Tanah), 2010 (Logam).

Shio Macan identik dengan karakter berani, percaya diri, dan mempunyai insting kuat. Sifat tersebut membuat mereka tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan peluang yang memiliki risiko.