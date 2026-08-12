Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.45 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 6 Weton Ini Diramal Tibo Derajat dan Akan Jadi Orang Kaya Setelah Agustus

Ilustrasi weton keberuntungan. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton keberuntungan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam ajaran kejawen, hidup manusia tak hanya ditentukan oleh usaha lahiriah, tetapi juga oleh garis weton kelahiran yang membawa watak, rezeki, dan arah nasib.

 Salah satu ramalan paling ditunggu-tunggu dalam Primbon Jawa adalah tanda-tanda seseorang yang masuk dalam kategori tibo derajat—yakni mereka yang ditakdirkan naik derajat dan banjir rezeki dalam hidupnya.

Istilah tibo derajat atau tibo kekayaan mengacu pada orang-orang yang memiliki kecenderungan alami untuk mendapat kelimpahan materi.

Dalam kalender Jawa, weton yang termasuk dalam kategori ini diramal akan mengalami peningkatan finansial, kehormatan, dan nasib baik—terutama setelah melewati bulan Agustus 2026.

Bahkan, disebutkan bahwa masa-masa ini menjadi titik balik menuju kehidupan yang penuh kelimpahan.

Ramalan ini diungkap dalam sebuah tayangan spiritual yang membahas 6 weton dengan garis rezeki cerah.

Mereka dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar mulai besok, dan seterusnya akan menapaki tangga kehidupan yang lebih tinggi, baik dalam hal keuangan maupun kehormatan.

Berikut ini 6 weton yang disebut oleh kanal Youtube Bara Raja Cirebon memiliki aura kekayaan dan diramal akan menjadi orang berada setelah bulan Agustus:

1. Senin Pahing

Weton ini memiliki neptu 13 (Senin = 4, Pahing = 9). Orang yang lahir pada Senin Pahing dikenal sebagai pribadi yang tekun, pekerja keras, pendiam namun sangat bertanggung jawab.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Keberuntungan Mendadak! 9 Tanggal Lahir Diprediksi Jadi Bos Besar dan Kaya di Bulan Agustus 2026 - Image
Zodiak

Keberuntungan Mendadak! 9 Tanggal Lahir Diprediksi Jadi Bos Besar dan Kaya di Bulan Agustus 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.04 WIB

8 Weton yang Dipercaya Kaya hingga Tua, Rezekinya Mengalir Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

8 Weton yang Dipercaya Kaya hingga Tua, Rezekinya Mengalir Menurut Primbon Jawa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.48 WIB

Pembawa Keberuntungan Besar! 5 Weton Kebal Sial dan Kaya Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Pembawa Keberuntungan Besar! 5 Weton Kebal Sial dan Kaya Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.58 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore