Rezeki Mengalir Deras! 6 Weton Ini Diramal Tibo Derajat dan Akan Jadi Orang Kaya Setelah Agustus

JawaPos.com - Dalam ajaran kejawen, hidup manusia tak hanya ditentukan oleh usaha lahiriah, tetapi juga oleh garis weton kelahiran yang membawa watak, rezeki, dan arah nasib.

Salah satu ramalan paling ditunggu-tunggu dalam Primbon Jawa adalah tanda-tanda seseorang yang masuk dalam kategori tibo derajat—yakni mereka yang ditakdirkan naik derajat dan banjir rezeki dalam hidupnya.

Istilah tibo derajat atau tibo kekayaan mengacu pada orang-orang yang memiliki kecenderungan alami untuk mendapat kelimpahan materi.

Dalam kalender Jawa, weton yang termasuk dalam kategori ini diramal akan mengalami peningkatan finansial, kehormatan, dan nasib baik—terutama setelah melewati bulan Agustus 2026.

Bahkan, disebutkan bahwa masa-masa ini menjadi titik balik menuju kehidupan yang penuh kelimpahan.

Ramalan ini diungkap dalam sebuah tayangan spiritual yang membahas 6 weton dengan garis rezeki cerah.

Mereka dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar mulai besok, dan seterusnya akan menapaki tangga kehidupan yang lebih tinggi, baik dalam hal keuangan maupun kehormatan.

Berikut ini 6 weton yang disebut oleh kanal Youtube Bara Raja Cirebon memiliki aura kekayaan dan diramal akan menjadi orang berada setelah bulan Agustus:

1. Senin Pahing