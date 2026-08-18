Bak Anak Sendiri! 4 Zodiak Perempuan Ini Berpotensi Jadi Menantu Kesayangan

JawaPos.com - Hubungan antara menantu dan mertua tentu tidak selalu berjalan dengan pola yang sama. Kepribadian, cara berkomunikasi, kondisi keluarga, hingga sikap pasangan menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis.

Meski begitu, dalam astrologi terdapat sejumlah zodiak perempuan yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung hubungan baik dengan keluarga pasangan. Mereka umumnya dikenal hangat, penuh perhatian, mampu menghargai orang lain, dan pandai menjaga suasana tetap nyaman.

Berikut empat zodiak perempuan yang disebut berpotensi menjadi menantu kesayangan.

1. Leo Perempuan Leo dikenal mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta pembawaan yang berwibawa. Mereka menyukai hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati.

Di lingkungan keluarga pasangan, karakter tersebut dapat membuat Leo terlihat menonjol tanpa harus kehilangan sisi hangatnya. Mereka juga cenderung murah hati, terbuka, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Ketika sudah menganggap keluarga pasangan sebagai bagian dari kehidupannya, perempuan Leo bisa menunjukkan perhatian yang tulus. Sikap inilah yang membuat mereka berpeluang mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari mertua.

2. Cancer Cancer merupakan salah satu zodiak yang sangat dekat dengan urusan keluarga. Perempuan Cancer biasanya memiliki sifat penyayang, perhatian, dan mudah terikat secara emosional dengan orang-orang terdekat.

Ketika memasuki keluarga baru, mereka cenderung berusaha menciptakan hubungan yang hangat dengan suami maupun mertua. Mereka juga senang memperhatikan kebutuhan anggota keluarga dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sikap penuh perhatian tersebut membuat perempuan Cancer mudah dianggap seperti anggota keluarga sendiri. Tidak mengherankan jika mereka berpotensi memperoleh kasih sayang dan dukungan dari keluarga pasangan.