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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.27 WIB

Bukan Sembarang Weton, 11 Weton Perempuan Ini Disebut Punya Aura Kemakmuran

Weton perempuan jelmaan dewi sri yang bawa rezeki dan kemakmuran kata primbon jawa - Image

Weton perempuan jelmaan dewi sri yang bawa rezeki dan kemakmuran kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan watak, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu kepercayaan yang masih dikenal masyarakat adalah adanya weton tertentu yang dianggap mempunyai energi positif dan berkaitan dengan kemakmuran.

Primbon Jawa juga mengenal sosok Dewi Sri sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, dan keberlimpahan. Karena itu, sejumlah weton perempuan dalam kepercayaan tertentu disebut memiliki karakter yang dianalogikan dengan pembawa berkah dan rezeki.

Tentunya, penafsiran mengenai weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut 11 weton perempuan yang disebut memiliki aura pembawa rezeki dan kemakmuran menurut primbon Jawa.

1. Minggu Pahing

Perempuan yang lahir pada Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari nilai Minggu 5 dan Pahing 9.

Weton ini digambarkan sebagai sosok yang tenang dan mempunyai intuisi kuat. Mereka dipercaya mampu membaca keadaan sebelum menentukan langkah, sehingga tidak mudah terjebak dalam persoalan yang sebenarnya dapat dihindari.

Sikap bijaksana dan kemampuan menjaga ketenangan membuat kehadirannya dianggap dapat memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya.

2. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon mempunyai neptu 13, hasil dari Minggu 5 dan Kliwon 8.

Perempuan dengan weton ini dikenal memiliki karakter lembut dan hangat. Mereka cenderung lebih banyak mendengarkan daripada berbicara sehingga sering dianggap sebagai tempat yang nyaman untuk berbagi cerita.

Sifat pemaaf dan tidak mudah menyimpan dendam menjadi salah satu kekuatan mereka. Dalam kepercayaan primbon, energi tersebut dikaitkan dengan sosok yang mampu menciptakan suasana damai di lingkungannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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