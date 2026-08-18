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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.00 WIB

6 Ucapan Orang Tua yang Jadi Penyebab Perempuan Tumbuh Merasa Menjadi Beban Menurut Psikologi

Ucapan orang tua penyebab perempuan tumbuh merasa menjadi beban menurut psikologi / foto : Magnific/magnific - Image

Ucapan orang tua penyebab perempuan tumbuh merasa menjadi beban menurut psikologi / foto : Magnific/magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perempuan yang merasa menjadi beban bagi orang terdekatnya sering membentuk pandangan tersebut sejak masa kecil.

Pesan yang diterima dari orang tua dapat membentuk persepsi keliru tentang dirinya sendiri hingga dewasa.

Alih-alih menumbuhkan kekuatan, pesan tersebut justru mengajarkan rasa tidak aman yang terbawa hingga bertahun-tahun kemudian.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (18/8), berikut enam kalimat orang tua yang biasa menjadi penyebab perempuan tumbuh dengan perasaan menjadi beban.

1. "Jangan terlalu sensitif"

Perempuan yang dulu dianggap terlalu sensitif semasa kecil cenderung takut menunjukkan emosi di hadapan pasangannya.

Mereka juga sering menyalahkan diri sendiri ketika merasa kesal terhadap suatu situasi tertentu.

Orang tua mereka mengajarkan bahwa perasaan selalu dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat negatif.

Sikap ini sering muncul dari orang tua yang belum matang dalam mengelola emosinya sendiri.

Ketidakmampuan mengatur emosi tersebut kadang diwariskan dari pola asuh yang mereka terima semasa kecil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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