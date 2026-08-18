7 Hal yang Biasanya Belum Diketahui Pria tentang Perempuan dan Isi Hati Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada banyak hal tentang perempuan yang sering disalahpahami oleh pria. Bukan karena perempuan sengaja menyembunyikan perasaan, tetapi karena cara seseorang mengalami, mengolah, dan mengungkapkan emosi memang tidak selalu sama.

Dalam hubungan romantis, perbedaan ini kadang menimbulkan situasi yang membingungkan. Seorang pria mungkin berpikir, “Kalau memang ada masalah, kenapa dia tidak mengatakannya?” Sementara perempuan mungkin merasa, “Seharusnya dia bisa memahami bahwa ada sesuatu yang berubah.”

Psikologi menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan jenis kelamin. Setiap perempuan mempunyai kepribadian, pengalaman hidup, pola komunikasi, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Namun, ada beberapa pola psikologis yang cukup sering muncul dalam hubungan dan layak dipahami.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat tujuh hal yang sering kali belum disadari pria tentang perempuan dan kehidupan emosional mereka.

1. Perempuan Tidak Selalu Menginginkan Solusi ketika Menceritakan Masalah

Salah satu kesalahpahaman yang paling umum dalam hubungan adalah anggapan bahwa ketika seorang perempuan menceritakan masalah, ia pasti meminta solusi.

Padahal, sering kali yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah didengarkan dan dipahami.

Misalnya, seorang perempuan berkata:

“Hari ini aku benar-benar capek. Di kantor banyak masalah, atasanku juga membuatku kesal.”