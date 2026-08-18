Banjir Peluang dan Rezeki, 4 Weton Ini Diprediksi Cepat Meraih Kemapanan

Weton yang Mempunyai Jalan Cepat Mendapatkan Pintu Rezeki. (freepik.com)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup.
Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah urusan rezeki. Dalam sejumlah ramalan Primbon Jawa, ada weton tertentu yang dipercaya mempunyai karakter pendukung untuk menemukan peluang finansial dan meningkatkan taraf kehidupan.
Menurut ramalan yang bersumber dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat empat weton yang disebut memiliki jalur rezeki cukup terbuka. Karakter, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan membangun hubungan menjadi beberapa faktor yang dipercaya mendukung keberuntungan mereka.
Berikut empat weton tersebut.
Selasa Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi dan tidak takut memulai sesuatu dari awal. Mereka cenderung mempunyai keinginan kuat untuk terus berkembang dan tidak cepat merasa puas dengan pencapaian yang sudah dimiliki.
Salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuan membaca perubahan. Mereka dianggap cukup peka terhadap perkembangan keadaan sehingga mampu melihat peluang sebelum dimanfaatkan banyak orang.
Karakter tersebut dipercaya cocok diterapkan dalam dunia perdagangan, bisnis, maupun bidang yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan.
Dalam kepercayaan tradisional, Selasa Pahing juga disebut memiliki daya tahan yang kuat ketika menghadapi masa sulit. Ketika mengalami kegagalan, mereka dipercaya masih mempunyai kesempatan untuk menemukan jalan keluar melalui peluang baru atau bantuan dari lingkungan sekitar.
Meski begitu, sifat berani tersebut perlu diimbangi dengan perhitungan. Keputusan yang terlalu terburu-buru demi mengejar keuntungan justru berpotensi membawa kerugian.
Pemilik Kamis Pon sering dianalogikan seperti pohon yang tumbuh secara bertahap. Perkembangannya mungkin tidak selalu terlihat cepat, tetapi ketika sudah kuat, hasilnya dipercaya dapat bertahan dalam waktu panjang.
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Jawa Pos
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