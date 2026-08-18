Selalu Mendahulukan Orang Lain, 6 Shio Ini Konon Dibanjiri Keberuntungan

seseorang yang niat baik buat harta melejit naik. (Freepik/jcomp)
JawaPos.com - Dalam kehidupan, keberhasilan sering kali dikaitkan dengan kerja keras, kecerdasan, dan kemampuan membaca peluang. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada sifat lain yang juga dianggap memiliki peran penting dalam perjalanan seseorang, yakni kerendahan hati.
Rendah hati bukan berarti merasa rendah atau tidak menghargai diri sendiri. Sikap tersebut lebih berkaitan dengan kemampuan menghargai orang lain, tidak mudah menyombongkan pencapaian, serta bersedia membantu tanpa selalu mengharapkan imbalan.
Dalam kepercayaan tradisional, terdapat sejumlah shio yang dikenal memiliki karakter lembut, tulus, dan senang mendahulukan kepentingan orang lain. Sifat tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan, hubungan sosial, dan urusan finansial.
Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang kerap dikaitkan dengan karakter tersebut.
Orang bershio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan mudah bersimpati terhadap keadaan orang lain.
Mereka merasa bahagia ketika dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan, dalam beberapa keadaan, mereka rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi membantu orang terdekat.
Sikap tersebut membuat mereka mudah disukai dan dipercaya. Hubungan baik yang terbangun dengan banyak orang kemudian dapat membuka kesempatan baru, mulai dari kerja sama hingga peluang dalam dunia usaha.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, semakin tulus seseorang menjalani kehidupannya, semakin besar pula kemungkinan datangnya keberuntungan dari berbagai arah.
Shio Babi dikenal sebagai sosok yang apa adanya dan memiliki ketulusan tinggi. Mereka umumnya tidak terlalu pandai berpura-pura sehingga sikap yang ditampilkan cenderung terlihat jujur.
Karakter tersebut membuat orang lain merasa nyaman untuk mempercayakan berbagai hal kepada mereka. Dalam lingkungan pekerjaan maupun bisnis, kepercayaan merupakan aset yang sangat penting.
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Jawa Pos
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