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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.09 WIB

Doa Mulai Terjawab! 7 Shio Ini Diramal Masuk Fase Penuh Keberuntungan

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya akan memasuki fase yang lebih positif, terutama setelah melewati berbagai tantangan.

Keberuntungan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang. Peluang kerja, perkembangan usaha, hubungan dengan orang baru, hingga kesempatan yang sebelumnya sulit diwujudkan juga bisa menjadi jalan datangnya rezeki.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang dalam ramalan disebut akan memasuki periode penuh peluang dan kelimpahan rezeki.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Di balik sikap tersebut, mereka biasanya menyimpan banyak harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.

Setelah melewati masa penuh perjuangan, Shio Kelinci diprediksi mulai menemukan titik terang. Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat dapat muncul secara perlahan dan memberikan semangat baru untuk mengejar impian.

2. Shio Kerbau

Pemilik Shio Kerbau dikenal teliti dan penuh perhitungan. Mereka sering memilih bekerja dalam diam sambil menyusun langkah untuk mencapai tujuan.

Kerja keras yang dilakukan dalam waktu lama dipercaya mulai memberikan hasil. Proyek yang sempat mengalami kendala atau usaha yang hampir berhenti dapat kembali menemukan peluang. Selain keuntungan materi, mereka juga berpotensi memperoleh kepercayaan dan koneksi baru yang mendukung masa depan.

3. Shio Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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