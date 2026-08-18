Punya Jalan Rezeki Kuat, 4 Weton Anak Ini Konon Jadi Pembawa Keberuntungan bagi Orang Tua

Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter pekerja keras, cerdas, pantang menyerah, dan pandai menemukan jalan untuk mendapatkan penghasilan. Karena sifat tersebut, anak yang lahir pada weton tertentu diyakini berpotensi membawa perubahan positif bagi kondisi ekonomi keluarga ketika dewasa.

Berikut empat weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan rezeki dan kemakmuran keluarga.

1. Minggu Wage Anak yang lahir pada Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi yang aktif, penuh semangat, dan memiliki keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik.

Sejak kecil, mereka biasanya terlihat kompetitif ketika bermain bersama teman-temannya. Keinginan untuk menang tersebut, jika diarahkan dengan baik, dapat berkembang menjadi motivasi untuk berprestasi.

Dalam bidang pendidikan, Minggu Wage juga dipercaya mempunyai kemampuan berpikir yang cukup baik. Mereka memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan dan pendidikan yang sesuai.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu Wage juga dikaitkan dengan Dadi Kayu, yang dipercaya membawa kecintaan dari banyak orang, kedudukan baik, serta kelancaran dalam kehidupan dan pekerjaan.

Ketika dewasa, pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan, kerja kerasnya disebut dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga.

2. Kamis Kliwon Berbeda dari Minggu Wage yang cenderung kompetitif, anak Kamis Kliwon sering digambarkan memiliki pembawaan yang lebih tenang dan menyukai suasana damai.

Ketika menghadapi perselisihan, mereka cenderung memilih mengalah daripada memperpanjang masalah. Karakter tersebut membuat mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah mencari konflik.