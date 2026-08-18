Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 4 Weton Ini Disebut Punya Keberuntungan Finansial

Ilustrasi weton paling beruntung yang diprediksi rezeki deras tanpa kerja keras (Dok. Freepik)
JawaPos.com -- Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta kecenderungan kehidupan seseorang.
Melalui perhitungan neptu, setiap weton dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dianggap memiliki sifat pekerja keras, pandai membaca peluang, mudah mendapatkan kepercayaan, hingga mempunyai kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.
Karakter-karakter tersebut dalam kepercayaan kejawen kemudian sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki. Bahkan, beberapa weton disebut memiliki jalan keberuntungan yang membuat peluang finansial datang dari berbagai arah.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Prediksi tersebut tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan kaya tanpa usaha.
Dikutip dari kanal YouTube BUDAYA LIKE, berikut empat weton yang disebut memiliki keberuntungan dan peluang rezeki yang kuat.
Senin Wage mempunyai neptu 8, berasal dari nilai Senin 4 dan Wage 4.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tenang, rendah hati, serta tidak suka mencari perhatian. Mereka lebih nyaman bekerja secara konsisten dibandingkan mengejar popularitas.
Sikap tersebut dipercaya membuat Senin Wage mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Peluang penghasilan disebut dapat muncul melalui hubungan kerja sama maupun reputasi baik yang dibangun dalam waktu lama.
Dalam penafsiran tradisi Jawa, Senin Wage juga kerap dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan sumber penghasilan. Meski tidak selalu terlihat mencolok, rezeki mereka dipercaya dapat berjalan secara stabil.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan terlalu pasif. Jika terlalu berhati-hati, mereka bisa saja melewatkan kesempatan yang sebenarnya berpotensi memberikan hasil lebih besar.
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Jawa Pos
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