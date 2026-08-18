Punya Magnet Keberuntungan, 3 Weton Ini Disebut Berlimpah Rezeki

JawaPos.com -- Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan jalan rezeki yang berbeda. Ada yang diyakini harus melewati banyak perjuangan, sementara sebagian lainnya disebut mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan.

Salah satu pandangan yang cukup populer menyebut beberapa weton memiliki “magnet rezeki”, yakni karakter dan pembawaan yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang, membangun hubungan baik, serta mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dipercaya mempunyai aliran rezeki kuat dan tidak mudah terputus.

1. Minggu Legi Minggu Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik kuat dalam urusan rezeki. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang terbuka, hangat, serta mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan baik.

Dalam kepercayaan Jawa, karakter tersebut membuat pemilik Minggu Legi relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain. Mereka cenderung senang membantu, murah hati, dan tidak sulit beradaptasi ketika berada di lingkungan baru.

Sikap ramah dan mudah bergaul tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya peluang. Dari hubungan pertemanan, pekerjaan, maupun lingkungan bisnis, mereka berpotensi bertemu dengan orang-orang yang kemudian membawa kesempatan baru.

Minggu Legi juga sering digambarkan sebagai sosok yang mampu mendapatkan kepercayaan. Ketika diberikan tanggung jawab, mereka berusaha menjalankannya dengan sungguh-sungguh sehingga reputasi yang baik perlahan terbentuk.

Kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting dalam kehidupan profesional. Tawaran kerja sama, tanggung jawab yang lebih besar, hingga kesempatan untuk memimpin bisa muncul karena orang lain merasa yakin dengan kemampuan mereka.