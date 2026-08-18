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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.26 WIB

Tak Sekadar Rajin, 4 Shio Ini Dipercaya Punya Kemampuan Alami Meraih Kekayaan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki kemampuan dan keunggulan yang berbeda. Ada yang piawai berkomunikasi, kreatif dalam berkarya, atau memiliki kemampuan mengatur keuangan dengan baik.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kemampuan menghasilkan dan mengembangkan uang. Bakat tersebut, jika diasah dengan tekun, konon dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan finansial yang lebih mapan.

Meski begitu, kepercayaan astrologi tentu bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, serta keputusan yang tepat tetap menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki bakat alami dalam menghasilkan uang dan berpeluang membangun kekayaan.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung menyukai kehidupan yang nyaman serta memiliki ketertarikan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan keindahan, seperti seni, desain, maupun mode.

Kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk menghasilkan pendapatan apabila dikembangkan menjadi profesi atau usaha. Mereka juga bukan tipe yang terburu-buru dalam mengejar hasil.

Kerbau lebih suka membangun sesuatu secara perlahan tetapi konsisten. Keinginan mendapatkan keamanan finansial membuat mereka rela bekerja keras demi mempertahankan pemasukan dan menata kehidupan ekonomi dengan lebih stabil.

2. Shio Macan

Shio Macan memiliki karakter penuh percaya diri dan keberanian yang kuat. Karisma alami yang mereka miliki membuatnya relatif mudah menarik perhatian orang lain.

Bakat tersebut dapat diarahkan ke berbagai bidang yang mengandalkan penampilan dan kemampuan berkomunikasi, seperti seni peran, musik, dunia hiburan, berbicara di depan publik, hingga media sosial.

Mereka juga tidak terlalu takut mengambil risiko. Ketika memiliki minat terhadap sesuatu, pemilik shio Macan cenderung berani mengubah kegemaran tersebut menjadi peluang yang menghasilkan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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