Bak Punya Ladang Emas, 8 Weton Ini Konon Ditakdirkan Mudah Meraih Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam pembahasan Primbon Jawa adalah tibo sugih. Istilah tersebut menggambarkan weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki menuju kemakmuran dan kehidupan berkecukupan.

Dalam kepercayaan tersebut, beberapa weton bahkan diyakini mempunyai peluang besar dalam urusan harta. Rezeki mereka digambarkan terus berkembang apabila diiringi usaha, ketekunan, serta kemampuan mengelola apa yang dimiliki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki karakter tibo sugih menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Minggu Legi – Tekun Mengubah Kesulitan Menjadi Peluang Pemilik weton Minggu Legi dipercaya mempunyai semangat kerja yang kuat. Mereka cenderung tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Kemampuan bertahan dalam keadaan sulit membuat mereka pandai mencari jalan keluar. Kesulitan yang datang justru dapat menjadi pengalaman untuk menemukan peluang baru.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, rezeki Minggu Legi sering dikaitkan dengan hasil usaha dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten. Semakin matang dalam menjalani kehidupan, peluang menuju kondisi finansial yang lebih baik dipercaya semakin terbuka.

2. Selasa Pahing – Pandai Melihat Celah Keuntungan Selasa Pahing disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai naluri kuat dalam membaca peluang.

Mereka dipercaya memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru serta kemampuan melihat potensi keuntungan dari berbagai bidang, termasuk perdagangan maupun usaha mandiri.